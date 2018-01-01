Переключиться на мобильную версию

Цуренко в напряженной борьбе вырвала путевку в третий круг Ролан Гаррос

Комментариев: 0
Леся Цуренко доиграла перенесенный матч второго круга Открытого чемпионата Франции.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко одержала победу над представительницей Сербии Александрой Крунич в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

Накануне, 30-го мая, поединок между Крунич и Цуренко был прерван при счете 7:5, 5:7, 6:6. В пятницу, 31-го мая, девушки доигрывали третий сет. В напряженной борьбе украинка сумела вырвать победу со счетом 11:9 и, таким образом, пройти в третий круг турнира.

Ролан Гаррос
Второй круг

Александра Крунич (Сербия) - Леся Цуренко (Украина) - 7:5, 5:7, 9:11

Цуренко занимает 27-е место в рейтинге WTA, ее соперница – 76-е. Между собой теннисистки до этого поединка встречались 5 раз, из которых в четырех матчах побеждала украинка.

Поделись:
Теги: теннис, Леся Цуренко, Ролан Гаррос, Открытый чемпионат Франции по теннису, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь