Цуренко в напряженной борьбе вырвала путевку в третий круг Ролан Гаррос

Леся Цуренко доиграла перенесенный матч второго круга Открытого чемпионата Франции.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко одержала победу над представительницей Сербии Александрой Крунич в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

Накануне, 30-го мая, поединок между Крунич и Цуренко был прерван при счете 7:5, 5:7, 6:6. В пятницу, 31-го мая, девушки доигрывали третий сет. В напряженной борьбе украинка сумела вырвать победу со счетом 11:9 и, таким образом, пройти в третий круг турнира.

Ролан Гаррос

Второй круг

Александра Крунич (Сербия) - Леся Цуренко (Украина) - 7:5, 5:7, 9:11

Цуренко занимает 27-е место в рейтинге WTA, ее соперница – 76-е. Между собой теннисистки до этого поединка встречались 5 раз, из которых в четырех матчах побеждала украинка.