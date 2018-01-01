Свитолина – Мугуруса: видео онлайн трансляция матча Ролан Гаррос

Смотрите видео трансляцию матча третьего круга Ролан Гаррос Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса.

Элина Свитолина Getty Images

В пятницу, 31-го мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в третьем раунде Открытого чемпионата Франции против испанки Гарбинье Мугурусы, занимающей 19-е место в рейтинге WTA.

Поединок Свитолина - Мугуруса состоится третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие после доигровки Клижан – Пуй. Ориентировочное время начала - в 14:30 по киевскому времени.

Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

Стоит сказать, что букмекеры не определили фаворитку данного противостояния, оценивая шансы на успех равным коэффициентом - 1.90.