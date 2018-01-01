Свитолина – Мугуруса: видео онлайн трансляция матча Ролан Гаррос
Смотрите видео трансляцию матча третьего круга Ролан Гаррос Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса.
В пятницу, 31-го мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в третьем раунде Открытого чемпионата Франции против испанки Гарбинье Мугурусы, занимающей 19-е место в рейтинге WTA.
Поединок Свитолина - Мугуруса состоится третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие после доигровки Клижан – Пуй. Ориентировочное время начала - в 14:30 по киевскому времени.
Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Стоит сказать, что букмекеры не определили фаворитку данного противостояния, оценивая шансы на успех равным коэффициентом - 1.90.
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