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Свитолина – Мугуруса: видео онлайн трансляция матча Ролан Гаррос

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Смотрите видео трансляцию матча третьего круга Ролан Гаррос Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В пятницу, 31-го мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в третьем раунде Открытого чемпионата Франции против испанки Гарбинье Мугурусы, занимающей 19-е место в рейтинге WTA.

Поединок Свитолина - Мугуруса состоится третьим запуском на корте имени Филиппа Шатрие после доигровки Клижан – Пуй. Ориентировочное время начала - в 14:30 по киевскому времени.

Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

Стоит сказать, что букмекеры не определили фаворитку данного противостояния, оценивая шансы на успех равным коэффициентом - 1.90.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Гарбинье Мугуруса, Открытый чемпионат Франции по теннису, Ролан Гаррос, WTA
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