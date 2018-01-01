Ролан Гаррос (ATP): Надаль и Федерер без проблем вышли в третий круг

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской турнирной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.

Ролан Гаррос (Открытый чемпионат Франции) - один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на грунте в Париже. В 2019 году матчи Ролан Гаррос пройдут с 26 мая по 9 июня.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он был сильнее австрийца Доминика Тима - 6:4, 6:3, 6:2. Он также обладает наибольшим количеством титулов в Париже – 10.

Отметим, что Украина на престижных соревнованиях представлена Сергеем Стаховским, который не сумел пройти квалификацию, однако получил статус “lucky loser“ и выступит в основной сетке.

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Уго Дельен (Боливия) 4-6, 6-0, 6-3, 7-5

Корентен Муте (Франция) – Гвидо Пелья (Аргентина, 19) 6-3, 6-1, 2-6, 7-5

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Янник Маден (Германия) 6-1, 6-2, 6-4

Давид Гоффен (Бельгия, 27) – Миомир Кецманович (Сербия) 6-2, 6-4, 6-3

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) - Ришар Гаске (Франция) 6-2, 3-6, 6-3, 6-4

Кеи Нисикори (Япония, 7) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Ласло Дьере (Сербия, 31) – Алексей Попырин (Австралия) 6:4, 7:6 (4), 6:4

Филип Крайинович (Сербия) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) 6:4, 6:4, 6:7 (1), 3:6, 8:6

Николя Маю (Франция) – Филипп Кольшрайбер (Германия) 6:3, 6:3, 6:3

Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия, 29) 6:4, 7:5, 6:3

Грегор Димитров (Болгария) – Марин Чилич (Хорватия, 11) 6:7 (3), 6:4, 4:6, 7:6 (2), 6:3

Стэн Вавринка (Швейцария, 24) – Кристиан Гарин (Чили) 6:1, 6:4, 6:0

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Оскар Отте (Германия) 6:4, 6:3, 6:4

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Алекс де Минор (Австралия, 21) 6:3, 6:1, 6:1

Бенуа Пэр (Франция) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) 6:2, 6:2, 5:7, 6:7 (6), 11:9

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, 14) - Таро Даниэль (Япония) 6-0, 6-4, 6-1

Люка Пуйе (Франция, 22) - Симоне Болелли (Италия) 6-3, 6-4, 7-5

Адриан Маннарино (Франция) - Стефано Травалья (Италия) 6-7(5), 6-3, 3-6, 6-2, 6-2

Карен Хачанов (Россия, 10) - Седрик-Марсель Штебе (Германия) 6-1, 6-1, 6-4

Фернандо Вердаско (Испания, 23) - Дэниэл Эванс (Великобритания) 6-3, 6-7 (4), 6-3, 6-2

Антуан Хоан (Франция) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 6-4, 0-6, 7-6 (5), 6-3

Джордан Томпсон (Австралия) - Алехандро Давидович Фокина (Испания) 6-3, 6-2, 7-6 (3)

Мартин Клижан (Словакия) - Михаил Кукушкин (Казахстан) 3-6, 5-7, 6-4, 6-2, 6-3

Александр Зверев (Германия, 5) - Джон Миллман (Австралия) 7-6 (4), 6-3, 2-6, 6-7(5), 6-3

Душан Лайович (Себия, 30) - Тьягу Монтейру (Бразилия) 6-3, 6-4, 6-4

Иво Карлович (Хорватия) - Фелисиано Лопес (Испания) 7-6 (4), 7-5, 6-7 (7), 7-5

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 8) - Николас Джарри (Чили) 3-6, 6-2, 6-1, 6-4

Фабио Фоньини (Италия, 9) - Андреас Сеппи (Италия) 6-3, 6-0, 3-6, 6-3

Тэйлор Фритц (США) - Бернард Томич (Австралия) 6-1, 6-4, 6-1

Кайл Эдмунд (Великобритания, 28) – Жереми Шарди (Франция) 7-6 (1), 5-7, 6-4, 4-6, 7-5

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) - Федерико Дельбонис (Аргентина) 6-1, 3-6, 6-3, 6-2

Есихито Нисиока (Япония) - Маккензи Макдональд (США) 6-7(7), 6-0, 4-6, 6-2, 6-3

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) - Стив Джонсон (США) 6-3, 6-4, 6-2

Доминик Тим (Австрия, 4) - Томми Пол (США) 6-4, 4-6, 7-6 (5), 6-2

Бенуа Пэр (Франция) - Мариус Копил (Румыния) 6-4, 6-7(5), 6-0, 6-1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Денис Шаповалов (Канада, 20) 7-6 (1), 6-3, 6-4

Пабло Куэвас (Уругвай) - Максим Жанвье (Франция) 6-4, 6-4, 6-2

Сальваторе Карузо (Италия) - Жауме Мунар (Испания) 7-5, 4-6, 6-3, 6-3

Раду Албот (Молдова) - Теннис Сандгрен (США) 7-6(3), 7-6(1), 3-6, 6-1

Кристиан Гарин (Чили) - Райли Опелка (США) 7-6(0), 7-5, 7-6 (7)

Гвидо Пелья (Аргентина, 19) - Гвидо Андреоцци (Аргентина) 7-6 (2), 6-4, 1-6, 6-1

Александр Бублик (Казахстан) - Рудольф Моллекер (Германия) 7-5, 6-7 (4), 6-1, 7-6 (2)

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Янник Ханфманн (Германия) 6-2, 6-1, 6-3

Новак Джокович (Сербия, 1) - Хуберт Гуркач (Польша) 6-4, 6-2, 6-2

Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - Петер Гоёвчик (Германия) 7-6(4), 6-1, 4-6, 6-3

Стэн Вавринка (Швейцария, 24) - Йозеф Ковалик (Словакия) 6-1, 6-7(3), 6-2, 6-3

Борна Чорич (Хорватия, 13) - Альяж Бедене (Словения) 6-1, 6-7(4), 6-4, 6-4

Хенри Лааксонен (Швейцария) - Педро Мартинес (Испания) 6-1, 6-0, 7-6 (4)

Ллойд Харрис (ЮАР) - Лукаш Росол (Чехия) 6-1, 4-6, 2-6, 6-1, 6-2

Ришар Гаске (Франция) - Миша Зверев (Германия) 6-3, 6-4, 6-3

Пьер-Юг Эрбер (Франция) - Даниил Медведев (Россия, 12) 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Александр Мюллер (Франция) 6-4, 6-4, 6-2

Миомир Кецманович (Сербия) - Денис Кудла (США) 6-0, 6-7 (7), 5-7, 6-3, 6-4

Филип Крайинович (Сербия) – Фрэнсис Тиафо (США, 32) 6-2, 4-6, 6-3, 3-6, 6-0

Алекс де Минор (Австралия, 21) - Брэдли Клан (США) 6-1, 6-4, 6-4

Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Жоао Соуза (Португалия) 6-3, 6-1, 6-2

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) - Николоз Басилашвили (Грузия, 15) 6-4, 6-1, 6-3

Стефанос Циципас (Греция, 6) - Максимилиан Мартерер (Германия) 6-2, 6-2, 7-6 (4)

Алексей Попырин (Австралия) - Уго Умбер (Франция) 3-6, 6-3, 7-6(10), 6-3

Маттео Берреттини (Италия, 29) - Пабло Андухар (Испания) 6-7(3), 6-4, 6-4, 6-2

Марин Чилич (Хорватия, 11) - Томас Фаббиано (Италия) 6-3, 7-5, 6-1

Каспер Рууд (Норвегия) - Эрнест Гулбис (Латвия) 6-2, 7-6 (2), 6-0

Сергей Стаховский (Украина) - Жиль Симон (Франция) 3-6 3-6 4-6

