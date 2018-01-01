Ролан Гаррос (WTA): Стивенс и Плишкова пробились во второй круг

Вашему вниманию расписание и результаты матчей женской турнирной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.

Ролан Гаррос (Открытый чемпионат Франции) - один из четырех турниров категории Большого Шлема. Турнир проходит на грунте в Париже. В 2019 году матчи Ролан Гаррос пройдут с 26 мая по 9 июня, а участие в нем примут 128 теннисисток.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Франции является румынка Симона Халеп. В финале прошлогоднего розыгрыша она была сильнее американки Слоан Стивенс - 3:6, 6:4, 6:1.

Наибольшим количеством титулов в Париже обладает американка Крис Эверт (7). Из действующих теннисисток тремя титулами Ролан Гаррос может похвастать Серена Уильямс.

Отметим, что Украина на престижных соревнованиях представлена девятой ракеткой мира Элиной Свитолиной, Лесей Цуренко, Даяной Ястремской и Катериной Козловой, которая пробилась в основную сетку через сито квалификации. Еще две украинские теннисистки - Катарина Завацкая и Ангелина Калинина не смогли пробиться в основной турнир через квалификацию.

Предлагаем ознакомиться с расписанием турнира, а также следить за результатами матчей Открытого чемпионата Франции по теннису 2019.

Открытый чемпионат Франции

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 9) - Катерина Козлова (Украина) отказ

Вероника Кудерметова (Россия) - Зарина Дияс (Казахстан) 7:5, 6:1

Элис Мертенс (Бельгия, 20) - Диан Парри (Франция, WC) 6:1, 6:3

Полона Херцог (Словения) - Дженнифер Брэйди (США) 6:3, 6:7 (8), 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) - Йоханна Ларссон (Швеция) 6:4, 6:1

Слоан Стивенс (США, 7) - Сара Соррибес-Тормо (Испания) 6:1, 7:6 (3)

Кайя Канепи (Эстония) - Чжан Шуай (Китай) 6:7 (4), 6:0, 7:5

Карла Суарес-Наварро (Испания, 28) - Шелби Роджерс (США, SR) 6:1, 6:7 (4), 6:3

Анастасия Севастова (Латвия, 12) - Мэнди Минелла (Люксембург) 6:2, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Кристина Кучова (Словакия, Q) 6:2, 6:2

Петра Мартич (Хорватия, 31) - Кристина Младенович (Франция) 6:2, 6:1

Маркета Вондроушова (Чехия) - Анастасия Потапова (Россия) 6:4, 6:0

Йоханна Конта (Великобритания) – Лорен Дэвис (США) 6:3, 1:6, 6:3

Донна Векич (Хорватия) – Ребекка Петерсон (Швеция) 1:6, 6:1, 6:2

Виктория Кузьмова (Словакия) – Кики Бертенс (Нидерланды, 4) 3:1 (отказ)

Первый круг

Мария Саккари (Греция, 29) - Анна Татишвили (США, SR) 6:0, 6:1

Катержина Синякова (Чехия) - Елена Рыбакина (Казахстан, Q) 7:6 (5), 6:1

Присцилла Хон (Австралия, WC) - Тимеа Бабош (Венгрия, LL) 3:6, 6:2, 6:1

Мэдисон Кис (США, 14) - Евгения Родина (Россия) 6:1, 6:2

Симона Халеп (Румыния, 3) - Айла Томлянович (Австралия) 6:2, 3:6, 6:1

Александра Крунич (Сербия) - Дарья Гаврилова (Австралия) 6:3, 2:2 (отказ)

Леся Цуренко (Украина, 27) - Эжени Бушар (Канада) 6:2, 6:2

Ига Свентек (Польша) - Селена Янициевич (Франция, WC) 6:3, 6:0

Ван Цян (Китай, 16) - Чжэн Сайсай (Китай) 6:1, 7:5

Наоми Осака (Япония, 1) - Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) 0:6, 7:6 (4), 6:1

Виктория Азаренко (Беларусь) - Елена Остапенко (Латвия) 6:4, 7:6 (4)

Анна Блинкова (Россия, Q) - Маргарита Гаспарян (Россия) 6:3, 4:6, 8:6

Куруми Нара (Япония, Q) - Далила Якупович (Словения) 7:5, 5:7, 6:3

Магда Линетт (Польша) - Клоэ Паке (Франция, WC) 3:6, 6:1, 6:2

Арина Соболенко (Беларусь, 11) - Доминика Цибулкова (Словакия) 7:5, 6:1

Каролин Гарсия (Франция, 24) - Мона Бартель (Германия) 6:2, 6:4

Бьянка Андрееску (Канада, 22) - Мария Боузкова (Чехия, LL) 5:7, 6:4, 6:4

Дарья Касаткина (Россия, 21) - Жасмин Паолини (Италия, Q) 6:2, 6:3

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) 6:1, 7:5

Аманда Анисимова (США) - Армони Тан (Франция, WC) 6:3, 6:1

Ирина Бегу (Румыния) - Чжу Линь (Китай) 6:1, 6:1

Каролина Мухова (Чехия) - Анетт Контавейт (Эстония, 17) 3:6, 6:2, 6:2

Дженнифер Брэйди (США) - Ивана Йорович (Сербия) 7:6(5), 4:6, 7:5

Полона Херцог (Словения) - Александра Саснович (Беларусь, 32) 4:6, 6:2, 8:6

Йоханна Конта (Великобритания, 26) - Антония Лоттнер (Германия, Q) 6:4, 6:4

Лорен Дэвис (США, WC) - Кристина Плишкова (Чехия) 6:2, 6:4

Виктория Кужмова (Словакия) - Ализе Корне (Франция) 6:4, 6:3

Кики Бертенс (Нидерланды, 4) - Полин Парментье (Франция) 6:3, 6:4

Диан Парри (Франция, WC) - Вера Лапко (Беларусь) 6:2, 6:4

Вероника Кудерметова (Россия) - Каролин Возняцки (Дания, 13) 0:6, 6:3, 6:3

Кайя Канепи (Эстония) - Юлия Гергес (Германия, 18) 7:5, 6:1

Эшли Барти (Австралия, 8) - Джессика Пегула (США) 6:3, 6:3

Сорана Кырстя (Румыния) - Кайя Юван (Словения, LL) 5:7, 6:4, 7:5

Донна Векич (Хорватия, 23) - Людмила Самсонова (Россия, Q) 6:2, 6:4

Шелби Роджерс (США, SR) - Астра Шарма (Австралия) 6:3, 6:3

Мэнди Минелла (Люксембург) - Анастасия Павлюченкова (Россия) 6:4, 6:2

Анастасия Севастова (Латвия, 12) - Луксика Кумкхум (Таиланд) 6:1, 6:4

Чжан Шуай (Китай) - Варвара Лепченко (США, Q) 6:1, 6:1

Даниэль Коллинс (США) - Татьяна Мария (Германия) 6:0, 6:2

Екатерина Александрова (Россия) - Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 30) 6:4, 6:4

Алена Большова (Испания, Q) - Вера Звонарева (Россия) 6:4, 6:2

Ребекка Петерсон (Швеция) - Юлия Путинцева (Казахстан) 6:3, 7:5

Карла Суарес-Наварро (Испания, 28) - Даяна Ястремская (Украина) 2:6, 7:6(0), 6:0

Элис Мертенс (Бельгия, 20) - Тамара Зиданшек (Словения) 6:4, 3:6, 6:2

Зарина Дияс (Казахстан) - Одри Альби (Франция, WC) 6:2, 6:2

Серена Уильямс (США, 10) - Виталия Дьяченко (Россия) 2:6, 6:1, 6:0

София Кенин (США) - Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, Q) 6:3, 5:7, 6:2

Се Шувэй (Тайвань, 25) - Виктория Голубич (Швейцария) 6:4, 3:6, 6:0

Андреа Петкович (Германия) - Элисон Риск (США) 2:6, 6:3, 7:5

Саманта Стосур (Австралия) - Барбора Стрыцова (Чехия) 6:2, 7:6 (3)

Элина Свитолина (Украина, 9) - Винус Уильямс (США) 6:3, 6:3

Катерина Козлова (Украина) - Бернарда Пера (США, Q) 6:2, 7:6 (5)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) - Тэйлор Таунсенд (США) 5:7, 6:2, 6:2

Йоханна Ларссон (Швеция) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) 6:3, 6:4

Лаура Зигемунд (Германия) - Софья Жук (Россия, Q) 6:3, 6:3

Анастасия Потапова (Россия) - Анжелик Кербер (Германия, 5) 6:4, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия) - Ван Яфань (Китай) 6:4, 6:3

Петра Мартич (Хорватия, 31) - Онс Жабер (Тунис) 6:1, 6:2

Кристина Кучова (Словакия, Q) - Светлана Кузнецова (Россия) 6:4, 6:2

Белинда Бенчич (Швейцария, 15) - Джессика Понше (Франция, WC) 6:1, 6:4

Кристина Младенович (Франция) - Фиона Ферро (Франция) 6:3, 7:6 (3)

Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Мэдисон Бренгл (США) 6:2, 6:3

Слоан Стивенс (США, 7) - Мисаки Дои (Япония) 6:3, 7:6 (4)

Сара Соррибес-Тормо (Испания) - Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 6:1, 5:7, 6:2