Свитолина: У меня не было никаких сомнений, что Лопатецкой нужно помочь

Первая ракетка Украины оказала юной теннисистке финансовую помощь.

Девятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала информацию о том, что она оплатила дорогостоящую операцию украинки Дарьи Лопатецкой.

“О том, что Даше нужна помощь, я узнала в интернете. У меня даже не было ни минуты раздумий. Я позвонила по номеру, который там был указан. Я позвонила и обговорила все с ее сестрой. У меня не было никаких сомнений, что нужно помочь девочке, которая, во-первых, представляет Украину, во-вторых, перспективная теннисистка, в-третьих, нуждается в срочной операции.

Сестра рассказала, что операцию нужно делать вне очереди, поэтому перевод нужно делать срочно. Я сразу же среагировала, для меня это такой поступок, который я могу сделать, у меня есть такая возможность.

Хочется, чтобы наш украинский теннис держался на высоком уровне. Это был поступок лично от меня, не от фонда, потому что даже родители узнали об этом только по новостям“, - рассказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что Элина открыла собственный фонд.