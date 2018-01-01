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Цуренко - Крунич: видео онлайн трансляция матча на Ролан Гаррос

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Смотрите трансляцию матча Леся Цуренко - Александра Крунич на турнире Большого Шлема.

Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Сегодня, 30 мая, вторая ракетка Украины Леся Цуренко сыграет поединок второго круга на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Соперницей украинской теннисистки станет Александра Крунич из Сербии (76-я строчка рейтинга WTA).

Поединок состоится четвертым запуском на корте №12 после матча Штруфф - Албот. Ориентировочное время начала - 17:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча]

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Ролан Гаррос
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