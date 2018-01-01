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Свитолина: Надеюсь, Козлова вернется на корт как можно скорее

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Элина даже не подозревала, что у ее соотечественницы есть проблемы со здоровьем.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала отмененный матч второго круга Открытого чемпионата Франции, где она должна была играть против еще одной украинки - Катерины Козловой.

“В девять часов я еще разминалась и даже не подозревала, что у Кати есть какие-то проблемы. Поэтому было немножко неожиданно для меня, что так случилось. Надеюсь, что у нее не так все серьезно и она будет возвращаться в Тур как можно быстрее.

Немножко странно, потому что перед этим у меня никогда такого не было. Будем стараться адаптировать физическую подготовку. Возможно, это даже хорошо для моего колена, что есть немножко больше дней для отдыха, и я смогу восстановиться и быть готовой к следующему матчу.

Сегодня будем играть тренировочные сеты, потому что надо держать себя в игровой форме, особенно на Большом Шлеме“, - отметила Элина.

Напомним, из-за сильного кашля у Катерины образовалась трещина в ребре.

В третьем круге Свитолина сыграет с экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Катерина Козлова
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Источник: btu.org.ua

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