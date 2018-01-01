Свитолина: Надеюсь, Козлова вернется на корт как можно скорее

Элина даже не подозревала, что у ее соотечественницы есть проблемы со здоровьем.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала отмененный матч второго круга Открытого чемпионата Франции, где она должна была играть против еще одной украинки - Катерины Козловой.

“В девять часов я еще разминалась и даже не подозревала, что у Кати есть какие-то проблемы. Поэтому было немножко неожиданно для меня, что так случилось. Надеюсь, что у нее не так все серьезно и она будет возвращаться в Тур как можно быстрее.

Немножко странно, потому что перед этим у меня никогда такого не было. Будем стараться адаптировать физическую подготовку. Возможно, это даже хорошо для моего колена, что есть немножко больше дней для отдыха, и я смогу восстановиться и быть готовой к следующему матчу.

Сегодня будем играть тренировочные сеты, потому что надо держать себя в игровой форме, особенно на Большом Шлеме“, - отметила Элина.

Напомним, из-за сильного кашля у Катерины образовалась трещина в ребре.

В третьем круге Свитолина сыграет с экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.