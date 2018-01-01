Стала известна соперница Свитолиной в третьем круге Ролан Гаррос
Украинcкая теннисистка сыграет с Гарбинье Мугурусой.
Определилась соперница первой ракетки Украины Элины Свитолиной в третьем круге турнира Большого Шлема Ролан Гаррос.
В поединке второго раунда Гарбинье Мугуруса из Испании победила шведку Юханну Ларссон в двух сетах и сыграет с Элиной в следующем круге.
Ролан Гаррос. Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Юханна Ларссон (Швеция) – 6:4, 6:1
Напомним, что Свитолина вышла во третий раунд на отказе другой украинки - Катерины Козловой, которая снялась из-за повреждения.
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