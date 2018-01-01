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Свитолина на отказе Козловой вышла в третий круг Ролан Гаррос

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Украинская теннисистка не вышла на матч второго круга турнира Большого Шлема.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в третий раунд Ролан Гаррос без борьбы. Ее соперница и соотечественница Катерина Козлова снялась с соревнований.

Причины такого решения пока не сообщаются. 

Ролан Гаррос. Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 9) - Катерина Козлова (Украина), отказ

Отметим, что вместо матча украинок игровой день на корте Сюзанн Ленглен откроет матч Гарбинье Мугуруса (Испания) - Йоханна Ларссон (Швеция). В этом противостоянии определится следующая соперница Свитолиной.

Ранее сообщалось, что во второй круг пробилась также другая украинка - Леся Цуренко.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Катерина Козлова
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Источник: btu.org.ua

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