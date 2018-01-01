Свитолина на отказе Козловой вышла в третий круг Ролан Гаррос

Украинская теннисистка не вышла на матч второго круга турнира Большого Шлема.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в третий раунд Ролан Гаррос без борьбы. Ее соперница и соотечественница Катерина Козлова снялась с соревнований.

Причины такого решения пока не сообщаются.

Ролан Гаррос. Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 9) - Катерина Козлова (Украина), отказ

Отметим, что вместо матча украинок игровой день на корте Сюзанн Ленглен откроет матч Гарбинье Мугуруса (Испания) - Йоханна Ларссон (Швеция). В этом противостоянии определится следующая соперница Свитолиной.

Ранее сообщалось, что во второй круг пробилась также другая украинка - Леся Цуренко.