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Свитолина - Козлова: видео онлайн трансляция матча на Ролан Гаррос

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Смотрите трансляцию матча Элина Свитолина - Катерина Козлова на турнире Большого Шлема.

Элина Свитолина и Катерина Козлова
Элина Свитолина и Катерина Козлова
Getty Images

Сегодня, 29 мая, во втором круге Открытого чемпионата Франции сыграют две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Катерина Козлова. 

Поединок состоится первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Начало - 12:00 по Киеву.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча]

Последний раз теннисистки они играли между собой на турнире ITF в Донецке в 2013 году. Тогда победила Свитолина.

В третьем круге победительница матча встретится с Гарбинье Мугурусой или Юханной Ларссон.

 

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Катерина Козлова
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