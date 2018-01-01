Свитолина - Козлова: видео онлайн трансляция матча на Ролан Гаррос

Смотрите трансляцию матча Элина Свитолина - Катерина Козлова на турнире Большого Шлема.

Элина Свитолина и Катерина Козлова Getty Images

Сегодня, 29 мая, во втором круге Открытого чемпионата Франции сыграют две украинские теннисистки - Элина Свитолина и Катерина Козлова.

Поединок состоится первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Начало - 12:00 по Киеву.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча]

Последний раз теннисистки они играли между собой на турнире ITF в Донецке в 2013 году. Тогда победила Свитолина.

В третьем круге победительница матча встретится с Гарбинье Мугурусой или Юханной Ларссон.