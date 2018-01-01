Цуренко - о победе в первом круге Ролан Гаррос: Я была настроена максимально хорошо

Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире во Франции.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко прокомментировала свою победу в первом раунде Ролан Гаррос против Эжени Бушар.

“Я была очень хорошо настроена сегодня, мне кажется, что она, может, болела, потому что она кашляла, не знаю, может, она не была готова.

Я была настроена максимально хорошо, буквально пару ошибок сделала. Я очень довольна тем, как сыграла. Сегодня все матчи были сыграны быстро, вложились все примерно в полтора часа.

Я боялась, что не пойду играть, потому что по прогнозу были дожди, но все в итоге здорово“, - сказала украинка.

Также теннисистка поделилась своим мнением по поводу игры на грунтовом покрытии.

“Весь грунтовый сезон на тренировках я показывала хорошую игру, и я в себе не сомневалась. Некоторые матчи не складывались, этого было недостаточно, чтобы войти в матчевый режим. Но в целом я не сомневалась в своей игре, даже при том, что проигрывала в первых кругах. Хотелось бы, конечно, лучше сыграть“.

Леся поделилась ожиданиями от своего следующего матча на Ролан Гаррос и призналась, будет ли смотреть матч Свитолина - Козлова.

“По поводу следующего круга, то Александру Крунич я хорошо знаю, она моя хорошая подруга, веселая, ее стиль очень подходит для грунта. Я знаю, как она играет, какие у нее привычки на корте. Нужно терпение и она действительно использует весь арсенал, особенно на грунте.

Буду ли я смотреть украинское дерби, матч Свитолиной и Козловой? Смотреть матчи у меня под запретом. В воскресенье я была на матче Козловой, мне разрешили тот поединок посмотреть, я тогда уже знала, что буду начинать свое выступление только во вторник. Завтра я скорее всего приеду на корты на час и уеду“, - сказала Цуренко.

Напомним, Цуренко в двух сетах победила Эжени Бушар и вышла во второй круг Ролан Гаррос.