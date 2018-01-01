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Ролан Гаррос (ATP): Цуренко уверенно победила Бушар и вышла во второй круг турнира

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Украинская теннисистка не оставила шансов своей сопернице.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко уверенно обыграла канадскую теннисистку Эжени Бушар в первом круге Открытого чемпионата Франции (WTA).

Встреча продолжалась чуть больше часа и завершилась со счетом 6:2, 6:2.

Во втором круге украинка сыграет с победительницей пары Дарья Гаврилова – Александра Крунич.

Напомним, ранее Ястремская покинула Ролан Гаррос, проиграв в первом круге Суарес-Наварро.

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Теги: Леся Цуренко, теннис, Ролан Гаррос
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