Ролан Гаррос (ATP): Цуренко уверенно победила Бушар и вышла во второй круг турнира

Украинская теннисистка не оставила шансов своей сопернице.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко уверенно обыграла канадскую теннисистку Эжени Бушар в первом круге Открытого чемпионата Франции (WTA).

Встреча продолжалась чуть больше часа и завершилась со счетом 6:2, 6:2.

Во втором круге украинка сыграет с победительницей пары Дарья Гаврилова – Александра Крунич.

Напомним, ранее Ястремская покинула Ролан Гаррос, проиграв в первом круге Суарес-Наварро.