Свитолина: Сыграть со старым другом на Большом Шлеме - это здорово

Элина Свитолина прокомментировала свою победу на старте Ролан Гаррос и предстоящую встречу с Катериной Козловой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выпустила второй блог в своей колонке для BBC Sport, в котором рассказала о победе в стартовом матче Ролан Гаррос против Венус Уильямс, а также о предстоящем матче с соотечественницей Катериной Козловой.

"Встречаться в стартовом матче после четырех поражений с одной из величайших теннисисток было психологически очень трудно, а основной моей эмоцией после победы было счастье. После проблем с травмой и без побед в Мадриде и Риме я также почувствовала облегчение, что добыла эту победу. С одной стороны, это может быть хорошо, когда в начале сетки у тебя такой трудный соперник как Винус, ты сразу настраиваешься на выступление на турнире. Но с другой стороны, это может и немного истощать. Ты должен быть настроен гораздо внимательнее, чем, возможно, ты бы настраивался обычно для матча первого круга.

Эти два дня перерыва были важны как для психологической разгрузки, так и для восстановления колена. В воскресенье я не чувствовала никакой боли, но мы ориентируемся каждый день по ситуации.

Матч с Катериной Козловой. Я знаю Катерину с тех пор, как нам было около восьми лет. Она родилась в городе, который близко находится к моему, и она только на семь месяцев старше меня. Так что, когда мы росли, то играли друг против друга на юниорских турнирах. Мы были очень хорошими друзьями и просто развлекались – это то, чем в этом возрасте ты занимаешься. О будущем мы сильно не разговаривали.

Мы много раз играли друг с другом, но еще ни разу в WTA-туре, поэтому потрясающе, что мы встретимся на турнире Большого Шлема.

Хотя мы все еще друзья и время от времени немного общаемся, у меня есть моя команда, а нее – ее поэтому очень трудно все время поддерживать связь. Очень редко, когда в Туре удается продолжать сильную дружбу, как обычные девушки. То есть, я общаюсь со всеми девочками, и мы очень дружны, но трудно сохранять те же прежние отношения с друзьями, потому что все мы заняты путешествиями и соревнованиями.

Но сыграть со старым другом – это здорово, также это отличные новости для украинского тенниса, потому что однозначно в третьем круге будет кто-то из Украины", - написала Свитолина.