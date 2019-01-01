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Козлова: Для Украины хорошо, что я сыграю со Свитолиной

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Украинская теннисистка Катерина Козлова рассказала об ожиданиях от матча второго круга Ролан Гаррос.
Катерина Козлова / БТУ
Катерина Козлова / БТУ

В первом круге открытого чемпионата Франции Катерина Козлова обыграла Бернарду Пера в двух сетах. Во втором матче украинка сойдется с соотечественницей Элиной Свитолиной.

"Я никогда не выбираю соперников. Конечно, для украинского тенниса лучше хорошо, что это будет Элина. Это значит, что дальше выходит еще одна украинка", - отметила Катерина.

"Я приму любого соперника, буду готовиться к тому, кто будет".

Ранее из турнира выбыла Даяна Ястремская.

Источник: btu.ua
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