Ролан Гаррос (ATP): Стаховский уступил Симону в первом раунде

Сергей проиграл французу в шестой раз в карьере.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпел поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции (ATP). Украинец проиграл представителю Франции Жилю Симону.

Поединок продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счетом 3:6, 3:6, 4:6. В первом сете Сергей проиграл два гейма на своей подаче. Во втором партии Сергей также не сумел ничего противопоставить Симону, а в третьей Сергей также проиграл два гейма.

Это была шестая встреча между теннисистами, все поединки завершились победами Жиля.

Напомним, Сергей попал в основную сетку Ролан Гаррос как "лаки-лузер".