Переключиться на мобильную версию

Ролан Гаррос (ATP): Стаховский уступил Симону в первом раунде

Комментариев: 0
Сергей проиграл французу в шестой раз в карьере.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпел поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции (ATP). Украинец проиграл представителю Франции Жилю Симону.

Поединок продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счетом 3:6, 3:6, 4:6. В первом сете Сергей проиграл два гейма на своей подаче. Во втором партии Сергей также не сумел ничего противопоставить Симону, а в третьей Сергей также проиграл два гейма.

Это была шестая встреча между теннисистами, все поединки завершились победами Жиля.

Напомним, Сергей попал в основную сетку Ролан Гаррос как "лаки-лузер".

Поделись:
Теги: теннис, ATP, Ролан Гаррос, Сергей Стаховский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь