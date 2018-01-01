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Ястремская покинула Ролан Гаррос, проиграв в первом круге Суарес-Наварро

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Украинка была близка к победе, но не смогла удержать преимущество.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение в первом раунде Открытого чемпионата Франции (WTA) - Ролан Гаррос. Девушка проиграла представительнице Испании Карле Суарес-Наварро.

Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:7, 0:6. В первом сете украинка не оставила сопернице шансов, но во второй партии сильнее оказалась Суарес-Наварро. Третий сет испанка также забрала себе, "всухую" переиграв Даяну.

Во втором круге испанка сыграет против представительницы США Шелби Роджерс (№514).

Для теннисисток это была третья очная встреча: на Australian Open победу праздновала Ястремская, а на турнире WTA в Риме сильнее была Суарес-Наварро. 

Ранее сообщалось, что Ястремская выиграла свой третий титул WTA, одержав победу на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.

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Теги: Даяна Ястремская, WTA, Ролан Гаррос
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