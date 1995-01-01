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Мужчина вырвал у ребенка сувенирное полотенце, которое теннисист выбросил на трибуны

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Отте увидел это и подарил мальчику другое.
Оскар Отте
Оскар Отте
getty Images

В первом круге Ролан Гаррос, который проходит во Франции, немецкий теннисист Оскар Отте обыграл Малека Жазири из Туниса со счетом 6:3, 6:1, 4:6, 6:0.

После окончания матча Отте выбрасывал полотенца своим болельщикам. Один из таких сувениров одновременно поймали мальчик и мужчина. Взрослый мужик решил не уступать парню этот "трофей" и вырвал его прямо из рук ребенка. 

Немецкий теннисист заметил этот инцидент и подарил мальчику другое полотенце. 

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Теги: Ролан Гаррос, теннис, Оскар Отте, Малек Жазири
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