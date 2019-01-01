Катерина Козлова вышла во второй круг, где может сыграть с Элиной Свитолиной.

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова с победы стартовала на Ролан Гаррос. В матче первого круга украинка в двух сетах обыграла американку Бернарду Перу, занимающую 85-ю строчку в рейтинге WTA, а в основу Открытого чемпионата Франции пробивавшуюся через квалификацию - 6:2, 7:6(5).

После равного начала матча со счета 2:2 Козлова выиграла четыре гейма подряд и взяла первый сет. Второй сет украинка начала с брейка, но со счета 3:1 позволила соперница сравнять счет.

В 11-м гейме Козлова сделала еще один брейк, но не подала на матч, имея два матчбола. Впрочем, уже на тай-брейке украинка оформила два мини-брейка против одного у американки и выиграла матча.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Козлова подала 5 раз навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейкпойнтов.

Катерина Козлова (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:2, 7:6(5)

Во втором круге Козлова сразится против победительницы матча между Элиной Свитолиной и Винус Уильямс.