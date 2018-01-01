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Ястремская: Старалась сделать все, что могла

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Даяна Ястремская прокомментировала свою победу в Страсбурге.
Ястремская: Старалась сделать все, что могла

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после победы в напряженном финале турнира в Страсбурге над Каролин Гарсией прокомментировала события матча, свое повреждение и стартовый матч на Ролан Гаррос.

"Я взволнована, меня переполняют эмоции. Это то, что я испытываю в данную минуту с больше всего.

Я старалась сделать все, что могла, работать тяжело. Я не знаю, как это объяснить. У меня были матчболы, у нее был матчбол. Мне нужно было оставаться очень собранной и быть спокойной.

Казалось, вот у тебя было два матчбола, титул был в твоих руках, а потом все просто исчезло.  В такие моменты нужно постараться все забыть, напоминать себе, что игра продолжается. Следующий гейм, следующее очко, следующий сет.

Я горжусь, что смогла отыскать в решающем сете эту страсть. Я чувствовала себя действительно уставшей, у меня был мозоль на стопе, с него шла кровь и было больно. Я горжусь собой, что нашла в себе силы.

Каролин Гарсия показала отличный теннис, она была уверена в себе и стабильна, особенно, когда у меня были матчболы. У нее хорошая подача и психологически она сильна.

Чтобы подготовиться к Ролан Гаррос у меня будет только один день, и мене еще нужно будет потренироваться. Мне нужно собраться мыслями и подготовиться к первому раунду. Это будет нелегко, потому что я играю с Карлой Суарес-Наварро, она действительно трудный соперник. Я проиграла ей в Риме, но обыграла в Австралии. Посмотрим, я постараюсь восстановиться и вернуть свою энергию, я буду просто бороться", - заявила Даяна на пресс-конференции.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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