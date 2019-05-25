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Ястремская в тяжелом финале выиграла турнир в Страсбурге

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На следующей неделе украинка установит личный рекорд в рейтинге WTA.
Ястремская в тяжелом финале выиграла турнир в Страсбурге

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла свой третий титул WTA, одержав победу на грунтовом турнире серии International в Страсбурге.

В финальном матче 19-летняя украинка в трех сетах обыграла Каролин Гарсию из Франции – 6:4, 5:7, 7:6(3)

Матч продолжался почти три часа. Во втором сете украинка не реализовала два матчбола, а в третьей партии отыграла матчбол соперницы при счете 4:5.

Ястремская 5 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Гарсии 4 эйса, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. 

Для 19-летней украинки этот титул стал третьим в профессиональной карьере. Ранее она побеждала на хардовых соревнованиях в Гонконге-2018 и Хуахине-2019.

Титул в Страсбурге позволит нашей теннисистке обновить личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 32-е место. 

На следующей неделе Даяна Ястремская выступит на Открытом чемпионате Франции, где она впервые выступит в основной сетке турнира. Соперницей украинки по первому раунду стала испанка Карла Суарес-Наварро.

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Теги: Даяна Ястремская, теннис
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гость  (аноним)  25.05.2019, 19:24
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гость
Браво, девушка! Это не Касаткина с Шараповой. Это - настоящий красивый теннис.
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