Ястремская: Хочу стать первой украинкой, которая выиграет одиночный турнир в Страсбурге

Украинская теннисистка сыграет в финале турнира во Франции.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала выход в финал турнира серии WTA в Страсбурге (Франция).

“Это была хорошая победа против сильного игрока. Я во второй раз выступаю в Страсбурге, и мне очень приятно, что здесь я выступаю хорошо.

Я не ожидала, что дойду до финала, потому что перед этим турниром у меня был сложный период. Я работала над собой, я верила в себя, мне понадобилось немного уверенности в себе, и в завтрашнем матче я готова к борьбе.



На грунте в этом году я проиграла три поединка подряд. В Мадриде я заболела, поэтому к Риму мне удалось хорошо подготовиться. Я знала, что не была готова на самом деле, поэтому у меня были сомнения. Я знала, что если продолжу работать, то смогу победить, что и случилось в Страсбурге.

Завтра я ничего не жду. Я просто собираюсь сосредоточить все внимание на себе. С Каролин Гарсия у меня была тренировка в Риме, она хороший игрок, она была в топ-10. Я надеюсь, что стану первой украинской теннисисткой, которая выиграет в Страсбурге одиночный титул“, - приводит слова Ястремской пресс-служба WTA.

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