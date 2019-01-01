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Ястремская - Соболенко: видео обзор победного матча украинки в Страсбурге

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Украинка обыграла 11-ю ракетку мира.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в финал турнира серии WTA в Страсбурге (Франция).

В полуфинале украинка в двух сетах победила представительцу Беларуси Арину Соболенко.

Даяна Ястремская (Украина, 6) - Арина Соболенко (Беларусь, 2) - 6-4, 6-4

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Соболенко:

В финале Даяна сыграет против француженки Каролин Гарсия.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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