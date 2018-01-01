Стаховский пробился в основную сетку Ролан Гаррос
Украинский теннисист стал "лаки-лузером".
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский, несмотря на поражение в финале квалификации Открытого чемпионата Франции, смог попасть о основную сетку в качестве “лаки-лузер“.
В первом раунде Ролан Гаррос украинец сыграет против представителя Франции Жиля Симона.
Отметим, что Стаховский выступит в основной сетке Ролан Гаррос уже десятый раз.
Его личный рекорд на турнире - третий круг в 2011 году.
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