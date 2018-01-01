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Стаховский пробился в основную сетку Ролан Гаррос

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Украинский теннисист стал "лаки-лузером".
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский, несмотря на поражение в финале квалификации Открытого чемпионата Франции, смог попасть о основную сетку в качестве “лаки-лузер“.

В первом раунде Ролан Гаррос украинец сыграет против представителя Франции Жиля Симона.

Отметим, что Стаховский выступит в основной сетке Ролан Гаррос уже десятый раз.

Его личный рекорд на турнире - третий круг в 2011 году.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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