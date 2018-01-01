Стаховский пробился в основную сетку Ролан Гаррос

Украинский теннисист стал "лаки-лузером".

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский, несмотря на поражение в финале квалификации Открытого чемпионата Франции, смог попасть о основную сетку в качестве “лаки-лузер“.

В первом раунде Ролан Гаррос украинец сыграет против представителя Франции Жиля Симона.

Отметим, что Стаховский выступит в основной сетке Ролан Гаррос уже десятый раз.

Его личный рекорд на турнире - третий круг в 2011 году.