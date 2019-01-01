Федерер: Чем больше говоришь о завершении карьеры, тем быстрее это случится

Швейцарский теннисист опроверг слухи об уходе из тенниса после ОИ-2020 в Токио.

Третья ракетка мира Роджер Федерер рассказал, когда завершит свою спортивную карьеру.

“Кто-то говорит, что я выступлю на Олимпиаде в Токио, а потом уйду. Не знаю, я ничего такого не обещал. Я всегда повторял, что чем больше говоришь о завершении карьеры, тем быстрее это случится.

Многие спрашивают, чем я буду заниматься после тенниса. Я отвечаю, что если все распланирую, карьера будет почти закончена. Может, это не повлияет на мою игру, однако может повлиять на желание побеждать.

Я серьезно ко всему отношусь, однако я очень спокойный и быстро принимаю разные ситуации. Считаю, это секрет для многих теннисистов.

Когда покидаешь турнир, необходимо сказать: “Все оставляю в прошлом. Я профессиональный теннисист, но умею расслабляться. Делаю все, что помогает мне снять стресс“, - цитирует Федерера New York Times.

Ранее Федерер признался, что каждый турнир может стать для него последним.