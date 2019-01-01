Свитолина: Жеребьевка Ролан Гаррос непростая, но я не ищу легких путей

Украинка намерена начать турнир с победы.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала результаты жеребьевки предстоящего Открытого чемпионата Франции, который стартует 26 мая. Выступления на турнире Ролан Гаррос украинская спортсменка начнет с матча против Винус Уильямс. Об этом сообщает Большой теннис Украины.

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“Как мы все знаем, жеребьевка не очень легкая, но я легких путей не ищу. Сразу же войти в турнир – это хороший для меня шанс проявить свою игру. С каждым днем и с каждой тренировкой я более уверенно себя чувствую.

С коленом ситуация, конечно, нелегкая, но мы делаем все возможное, чтобы восстанавливаться после тренировок, после турнира в Риме. Будем стараться как можно лучше подготовиться, здесь для меня каждый матч важен, я буду выкладываться на все 100%, чтобы хорошо отыграть последний грунтовый турнир. Конечно же, Большой Шлем - это всегда большая мотивация“, - сказала Свитолина.

Напомним, ранее украинские теннисистки узнали своих первых соперниц на Ролан Гаррос-2019.