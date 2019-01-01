Ролан Гаррос-2019: Украинские теннисистки узнали своих первых соперниц
В четверг, 23 мая, состоялась жеребьевка первого раунда Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос-2019. Украинские теннисистки, которые выступят на этом турнире узнали своих первых соперниц.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит против американки Винус Уильямс (№52).
Леся Цуренко будет противостоять канадской теннисистке Эжени Бушар (№7).
Даяна Ястремская начнет свои выступления на турнире против Карлы Суарес Наварро (№28) из Испании.
Катерина Козлова, в свою очередь, сыграет с одной из победительниц квалификации.
Отметим, что Катарина Завацкая выступит в финале отбора на Ролан Гаррос, где сыграет с Джулией Гатто-Монтиконе (Италия). В случае победы, украинка может составить компанию своим соотечественницам на турнире во Франции.
2019 @rolandgarros draw. pic.twitter.com/QLMBYSpRk6— WTA Insider (@WTA_insider) 23 мая 2019 г.
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