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Ролан Гаррос-2019: Украинские теннисистки узнали своих первых соперниц

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На турнире выступят сразу 4 спортсменки из Украины.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В четверг, 23 мая, состоялась жеребьевка первого раунда Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос-2019. Украинские теннисистки, которые выступят на этом турнире узнали своих первых соперниц. 

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит против американки Винус Уильямс (№52).

Леся Цуренко будет противостоять канадской теннисистке Эжени Бушар (№7). 

Даяна Ястремская начнет свои выступления на турнире против Карлы Суарес Наварро (№28) из Испании. 

Катерина Козлова, в свою очередь, сыграет с одной из победительниц квалификации.

Отметим, что Катарина Завацкая выступит в финале отбора на Ролан Гаррос, где сыграет с Джулией Гатто-Монтиконе (Италия). В случае победы, украинка может составить компанию своим соотечественницам на турнире во Франции.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая
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