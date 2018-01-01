Страсбург (WTA): Костюк проиграла Гарсии в двухчасовом матче и покинула турнир

Украинка вылетела в четвертьфинале соревнования.

Юная украинская теннисистка Марта Костюк в упорной борьбе проиграла французской спортсменке Каролин Гарсии и вылетела из турнира WTA в Страсбурге (Франция).

Страсбург. Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) - Каролин Гарсия (Франция) - 6:3, 3:6, 2:6

Матч длился 1 час 59 минут.

За время поединка 16-летняя теннисистка подала навылет 7 раз, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-поинтов.

В 1/2 финала турнира Каролин Гарсия сыграет с француженкой Хлоэй Паке.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская пробилась в полуфинал грунтового турнира серии WTA International в Страсбурге (Франция).