Страсбург (WTA): Ястремская вышла в полуфинал турнира

Юная украинская теннисистка оказалась сильнее представительницы Франции.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в полуфинал грунтового турнира серии WTA International в Страсбурге (Франция).

В поединке 1/4 финала украинка одержала уверенную победу против Фионы Ферро из Франции.

Страсбург. Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:3

Матч продолжался чуть больше часа.

Во второй партии Даяна не смогла подать на матч при счете 5-1, поэтому завершила встречу в девятом гейме, реализовав свой пятый матчбол.

В полуфинале Ястремская сыграет с победительницей пары Моника Пуиг - Арина Соболенко.