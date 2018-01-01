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Страсбург (WTA): Ястремская вышла в полуфинал турнира

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Юная украинская теннисистка оказалась сильнее представительницы Франции.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в полуфинал грунтового турнира серии WTA International в Страсбурге (Франция).
 
В поединке 1/4 финала украинка одержала уверенную победу против Фионы Ферро из Франции.
 
Страсбург. Четвертьфинал
Даяна Ястремская (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:3
 
Матч продолжался  чуть больше часа.
 
Во второй партии Даяна не смогла подать на матч при счете 5-1, поэтому завершила встречу в девятом гейме, реализовав свой пятый матчбол. 
 
В полуфинале Ястремская сыграет с победительницей пары Моника Пуиг - Арина Соболенко.
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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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