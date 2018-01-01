Свитолина: Ролан Гаррос будет особенным для нас с Монфисом

Украинская теннисистка отметила, что ее всегда тепло принимают во Франции.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала предстоящий Открытий чемпионат Франции, который стартует 26 мая.

“Надеюсь получить больше поддержки от болельщиков, потому что я здесь вместе с Гаэлем Монфисом, и, конечно, благодаря своей игре. Думаю, этот турнир будет особенным для нас обоих.

Мне всегда нравилось выступать на Ролан Гаррос. Когда на корт выходят французы, то зрители всегда очень громко их поддерживают, но и меня здесь всегда встречали тепло.

Надеюсь, что мы с Гаэлем сможем следить за матчами друг друга, хотя, конечно, это турнир Большого шлема, где нужно фокусироваться на своих собственных матчах. Но если у нас не получается смотреть матчи друг друга с трибун, то мы смотрим их по телевизору“, - приводит слова Свитолиной rolandgarros.com.

Напомним, Свитолина и Монфис сыграют на турнире в миксте.