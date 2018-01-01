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Экс-третья ракетка мира: Кирьос постоянно конфликтует с самим собой

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Давид Налбандян считает, что у австралийcкого теннисиста есть много поведенческих проблем.
Давид Налбандян
Давид Налбандян
Getty Images

Бывший аргентинский теннисист Давид Налбандян прокомментировал скандальное поведение австралийца Ника Кирьоса. 

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“Кирьос - очень талантливый парень, который постоянно конфликтует с самим собой. Когда проблема не в этом - он может конфликтовать с другими людьми или же с соперником.

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У него достаточно личностных и поведенческих проблем“, - приводит слова Налбандяна ESPN. 

Напомним, на прошлой неделе Кирьос на турнире в Риме кинул стул и отказался продолжать матч после предупреждения от судьи.

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Теги: теннис, Ник Кирьос, Давид Налбандян
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Источник: ESPN

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