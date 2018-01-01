Ястремская - Ферро: видео онлайн трансляция четвертьфинального матча в Страсбурге

Смотрите трансляцию матча Даяна Ястремская - Фиона Ферро на турнире во Франции.

Даяна Ястремская Getty Images

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская в четверг, 23-го мая, проведет матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге (Франция).

В 1/4 финала украинка сыграет против француженки Фионы Ферро.

Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Начало - около 13:30 по Киеву.

[Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча].