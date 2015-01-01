Федерер: Каждый турнир может стать для меня последним
Третья ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал свое возвращение на Ролан Гаррос.
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“Я не рассматриваю свой приезд на Открытий чемпионат Франции как прощальный, но сейчас каждый турнир может стать для меня последним.
Я хочу играть так, как хотел и 10 лет назад, в этом плане ничего не изменилось. Я буду счастлив, если мне удастся выиграть несколько матчей и смогу провести полноценную первую неделю, я сделаю все возможное для этого.
Турнирная сетка пока никому не известна, поэтому сложно говорить о чем-то конкретном. Мне нравится видеть болельщиков, которых давно не видел, хочу по-настоящему насладиться их поддержкой в Париже“, - цитирует швейцарца Tennis World USA.
Ролан Гаррос стартует 26 мая.
Напомним, Федерер впервые с 2015 года выступит на Ролан Гаррос.
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