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Костюк вышла в четвертьфинал турнира серии WTA в Страсбурге

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Украинка в двух сетах победила представительницу Китая.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA.

Во французском Страсбурге Марта без проблем справилась с китаянкой Чжэн Сайсай.

Страсбург. Второй круг

Марта Костюк (Украина, Q) - Чжэн Сайсай (Китай) 6-3, 6-1

Матч продолжался 1 час 9 минут.

В первом сете на два брейка представительницы Китая Костюк ответила тремя, а во второй партии выиграла три гейма на подаче соперницы, защитив все свои геймы.

В 1/4 финала украинка сыграет против победительницы матча между француженкой Каролин Гарсии и шведкой Ребеккой Петерсон.

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Теги: теннис, Марта Костюк
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