Костюк вышла в четвертьфинал турнира серии WTA в Страсбурге
Украинка в двух сетах победила представительницу Китая.
Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA.
Во французском Страсбурге Марта без проблем справилась с китаянкой Чжэн Сайсай.
A first WTA Tour quarterfinal for @marta_Kostyuk!— WTA (@WTA) 22 мая 2019 г.
The teenager beats Zheng 6-3, 6-1 at @WTA_Strasbourg !#is19 pic.twitter.com/C1REchH3Ie
Страсбург. Второй круг
Марта Костюк (Украина, Q) - Чжэн Сайсай (Китай) 6-3, 6-1
Матч продолжался 1 час 9 минут.
В первом сете на два брейка представительницы Китая Костюк ответила тремя, а во второй партии выиграла три гейма на подаче соперницы, защитив все свои геймы.
В 1/4 финала украинка сыграет против победительницы матча между француженкой Каролин Гарсии и шведкой Ребеккой Петерсон.
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