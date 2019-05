Костюк вышла в четвертьфинал турнира серии WTA в Страсбурге

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA.

Во французском Страсбурге Марта без проблем справилась с китаянкой Чжэн Сайсай.

A first WTA Tour quarterfinal for @marta_Kostyuk!



The teenager beats Zheng 6-3, 6-1 at @WTA_Strasbourg !#is19 pic.twitter.com/C1REchH3Ie