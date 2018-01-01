Переключиться на мобильную версию

Плишкова: Увидеть Роналду вживую было невероятно

Комментариев: 0
Чешская теннисистка посетила матч Рома - Ювентус.
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
Getty Images

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова поделилась своими впечатлениями от поход на футбол во время турнира в Риме (Италия). 

“Мой муж - большой фанат футбола, поэтому мы вместе пошли на матч Рома – Ювентус в Риме. Я вживую увидела, как играет Криштиану Роналду, - это просто невероятно.

Какой совет мне дала мой тренер Кончита Мартинес на турнире? На самом деле сложно дать совет, который поможет тебе выиграть турнир. Мы работали над моей игрой на грунте в целом. Думаю, это сработало“, - приводит слова Плишковой Tennis World USA. 

Напомним, Плишкова выиграла турнир в Риме.

Поделись:
Теги: теннис, Каролина Плишкова, Криштиану Роналду
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.tennisworldusa.org

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь