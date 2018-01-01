Плишкова: Увидеть Роналду вживую было невероятно

Чешская теннисистка посетила матч Рома - Ювентус.

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова поделилась своими впечатлениями от поход на футбол во время турнира в Риме (Италия).



“Мой муж - большой фанат футбола, поэтому мы вместе пошли на матч Рома – Ювентус в Риме. Я вживую увидела, как играет Криштиану Роналду, - это просто невероятно.



Какой совет мне дала мой тренер Кончита Мартинес на турнире? На самом деле сложно дать совет, который поможет тебе выиграть турнир. Мы работали над моей игрой на грунте в целом. Думаю, это сработало“, - приводит слова Плишковой Tennis World USA.

Напомним, Плишкова выиграла турнир в Риме.