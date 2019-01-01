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Костюк - Чжэн: видео онлайн трансляция матча в Страсбурге

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Смотрите трансляцию матча Марта Костюк - Сайсай Чжэн на турнире во Франции.

Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк в среду, 22-го мая, проведет матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге (Франция).

В матче второго круга украинка сыграет против представительницы Китая Чжэн Сайсай.

Поединок состоится вторым запуском на первом корте. Начало - около 12:30 по Киеву.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

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Теги: теннис, Марта Костюк
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