Костюк - Чжэн: видео онлайн трансляция матча в Страсбурге
Смотрите трансляцию матча Марта Костюк - Сайсай Чжэн на турнире во Франции.
Украинская теннисистка Марта Костюк в среду, 22-го мая, проведет матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге (Франция).
В матче второго круга украинка сыграет против представительницы Китая Чжэн Сайсай.
Поединок состоится вторым запуском на первом корте. Начало - около 12:30 по Киеву.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
Полная версия правил