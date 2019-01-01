Калинина выиграла стартовый матч квалификации Ролан Гаррос

Украинка в трех сетах победила представительницу Румынии.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции.

Квалификация. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Ирина Мария Бара (Румыния) 2-6, 7-6 (1), 6-2

Матч продолжался 2 часа и 19 минут.

За весь матч каждая из теннисисток сделала по 9 брейков. В решающем сете Ангелина не смогла реализовать ни один из трех матчболов при счете 5-1, после чего выиграла еще один гейм на подаче соперницы.

Во втором раунде отбора Ролан Гаррос украинка сыграет с россиянкой Анной Блинковой.