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Калинина выиграла стартовый матч квалификации Ролан Гаррос

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Украинка в трех сетах победила представительницу Румынии.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции.

Квалификация. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Ирина Мария Бара (Румыния) 2-6, 7-6 (1), 6-2

Матч продолжался 2 часа и 19 минут.

За весь матч каждая из теннисисток сделала по 9 брейков. В решающем сете Ангелина не смогла реализовать ни один из трех матчболов при счете 5-1, после чего выиграла еще один гейм на подаче соперницы.

Во втором раунде отбора Ролан Гаррос украинка сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

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Теги: Ангелина Калинина, теннис, Ролан Гаррос
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