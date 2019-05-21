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Долгополов рассказал, когда планирует вернуться на теннисный корт

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Украинец рассмотрел три варианта развития событий.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов признался, что может начать тренировки в ближайшие 2-3 месяца, однако не исключает, что ему понадобиться еще одна операция.

"Вчера пока летел, решил что пора почистить мои 25000 фотографий. Наткнулся на вот эту. Вы все время спрашиваете, когда я вернусь на корт? В течении следующего месяца, мы с командой будем принимать решение по этому вопросу.

Пока что есть новые проблемы, последствия операции.

Дальше варианта 3:

1. Либо станет лучше и мы начнем тренировки и будем пытаться вернутся в течении 2-3 месяцев.

2. Либо мы будем тренироваться и пытаться вернутся к следующему сезону и смотреть выдерживает ли кисть.

3. Либо не станет лучше и придется делать вторую операцию.

В любом случае, я Вам дам знать, можно не спрашивать меня постоянно, когда вернусь. Будьте уверены мы делаем для этого все возможное и не возможное", - написал Долгополов в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера пока летел,решил что пора почистить мои 25000 фотографий😂 Наткнулся на вот эту) Вы все время спрашиваете,когда я вернусь на корт?🤷🏻‍♂️ В течении следующего месяца,мы с командой будем принимать решение по этому вопросу. Пока что есть новые проблемы,последствия операции. Дальше варианта 3. 1-Либо станет лучше и мы начнём тренировки и будем пытаться вернутся в течении 2-3 месяцев. 2-Либо мы будем тренироваться и пытаться вернутся к следующему сезону и смотреть выдерживает ли кисть. 3-Либо не станет лучше и придётся делать вторую операцию.🤷🏻‍♂️ В любом случае,я Вам дам знать,можно не спрашивать меня постоянно,когда вернусь) будьте уверены мы делаем для этого все возможное и не возможное😁🤗🤷🏻‍♂️ ————————————————————————-Hey guys. Yesterday when I was flying,I decided to clean my 25000 photos,look what I found😁 Many of you ask when i will be back? In the next month,me and my team will be deciding that question. For now,there are new problems,consequences of the surgery. Now there are 3 options. 1-Or it gets better and we try to comeback in the next 2-3 months 2-Or we practice and see if the wrist is working and try to comeback next season 3-Or it’s not better and we need a second surgery. Any way I will let you guys know ASAP,so no need to always ask when I’m back. Be sure we are doing all possible and impossible to make that happen🤗😉 #thedog

Публикация от Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

 Напомним, еще в 2018 году Долгополов перенес операцию на кисти, после которой все еще продолжает восстанавливаться.

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Теги: Александр Долгополов, теннис
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