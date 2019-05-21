Долгополов рассказал, когда планирует вернуться на теннисный корт

Украинец рассмотрел три варианта развития событий.

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов признался, что может начать тренировки в ближайшие 2-3 месяца, однако не исключает, что ему понадобиться еще одна операция.

"Вчера пока летел, решил что пора почистить мои 25000 фотографий. Наткнулся на вот эту. Вы все время спрашиваете, когда я вернусь на корт? В течении следующего месяца, мы с командой будем принимать решение по этому вопросу.

Пока что есть новые проблемы, последствия операции.

Дальше варианта 3:

1. Либо станет лучше и мы начнем тренировки и будем пытаться вернутся в течении 2-3 месяцев.

2. Либо мы будем тренироваться и пытаться вернутся к следующему сезону и смотреть выдерживает ли кисть.

3. Либо не станет лучше и придется делать вторую операцию.

В любом случае, я Вам дам знать, можно не спрашивать меня постоянно, когда вернусь. Будьте уверены мы делаем для этого все возможное и не возможное", - написал Долгополов в своем Instagram.

Напомним, еще в 2018 году Долгополов перенес операцию на кисти, после которой все еще продолжает восстанавливаться.