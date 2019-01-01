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Кирьос: Ролан Гаррос - отстой по сравнению с Уимблдоном

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Австралийский теннисист отметился очередным скандальным заявлением.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Представитель Австралии Ник Кирьос раскритиковал турнир Большого шлема Ролан Гаррос.

“Посмотрите на идеальное травяное покрытие на Уимблдоне, вот как оно может не нравиться? Уимблдон - это лучший турнир в мире. 

Нужно избавиться от грунта, кому он нужен? Кто его любит?

Ролан Гаррос - это настоящий отстой по сравнению с Уимблдоном. Абсолютный отстой“, - рассказал Кирьос во время трансляции на своей странице в Instagram.

Ранее Ник рассказал, как он выиграл турнир в Акапулько, каждый день тусуясь в клубах.

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Теги: теннис, Ролан Гаррос, Ник Кирьос, Уимблдон
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Источник: www.instagram.com

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