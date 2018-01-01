Ястремская - Стосур: видео онлайн трансляция матча в Страсбурге

Смотрите трансляцию матча Даяна Ястремская - Саманта Стосур на турнире во Франции.

Даяна Ястремская Getty Images

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская во вторник, 21-го мая, проведет матч на грунтовом турнире серии International в Страсбурге (Франция).

В матче второго круга украинка сыграет против представительницы Австралии Саманты Стосур.

Поединок состоится последним запуском па корте имени Патриса Домингеса. Начало - не ранее 19:30 по Киеву.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].