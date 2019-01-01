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Ролан Гаррос (WTA): Завацкая и Калинина узнали имена своих соперниц в квалификации

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В Париже прошла жеребьевка квалификации Ролан Гаррос.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
Getty Images

20 мая в Париже (Франция), состоялась жеребьевка отборочного турнира Ролан Гаррос.

В квалификации выступят две украинки - Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Калинина в рамках первого раунда квалификации сыграет против Ирины Бары из Румынии.

Завацкая, в свою очередь, встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

Основной турнир Ролан Гаррос пройдет с 26 мая по 8 июня.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский пробился во второй круг квалификации Ролан Гаррос.

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Теги: Катарина Завацкая, Ангелина Калинина
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