Ролан Гаррос (WTA): Завацкая и Калинина узнали имена своих соперниц в квалификации
В Париже прошла жеребьевка квалификации Ролан Гаррос.
20 мая в Париже (Франция), состоялась жеребьевка отборочного турнира Ролан Гаррос.
В квалификации выступят две украинки - Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
Калинина в рамках первого раунда квалификации сыграет против Ирины Бары из Румынии.
Завацкая, в свою очередь, встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.
Основной турнир Ролан Гаррос пройдет с 26 мая по 8 июня.
Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский пробился во второй круг квалификации Ролан Гаррос.
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