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Надежда Киченок пробилась в четвертьфинал парного турнира в Страсбурге

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Украинская теннисистка играет в паре с американкой.
Надежда Киченок
Надежда Киченок
Getty Images

Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в четвертьфинале парного разряда грунтового турнира серии WTA International в Страсбурге (Франция). 

В матче первого круга Киченок вместе с представительницей США Эбтшейл Спирс в двух сетах обыграла пару София Кенин (США) / Магда Линетт (Польша) - 6:2, 6:2.

Матч продолжался около часа.

За это время украинско-американский дуэт сделал три эйса, четыре брейка и допустил одну двойную ошибку.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская и Марта Костюк успешно стартовали в турнире одиночного разряда.

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Теги: теннис, Надежда Киченок
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