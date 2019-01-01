Надежда Киченок пробилась в четвертьфинал парного турнира в Страсбурге

Украинская теннисистка играет в паре с американкой.

Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в четвертьфинале парного разряда грунтового турнира серии WTA International в Страсбурге (Франция).

В матче первого круга Киченок вместе с представительницей США Эбтшейл Спирс в двух сетах обыграла пару София Кенин (США) / Магда Линетт (Польша) - 6:2, 6:2.

Матч продолжался около часа.

За это время украинско-американский дуэт сделал три эйса, четыре брейка и допустил одну двойную ошибку.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская и Марта Костюк успешно стартовали в турнире одиночного разряда.