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Джокович: Надаль является фаворитом Ролан Гаррос

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Сербский теннисист оценил игру второй ракетки мира в этом году.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу Рафаэля Надаля на грунтовом турнире в Риме (Италия). 

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“Надаль - фаворит Ролан Гаррос номер один. Без вариантов. Все остальные идут следом“, - цитирует серба официальный сайт АТР. 

Напомним, Надаль победил Джоковича в финале турнира в Риме.

Ролан Гаррос стартует 26 мая.

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Теги: теннис, Новак Джокович, Рафаэль Надаль
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Источник: www.atptour.com

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