Джокович: Надаль является фаворитом Ролан Гаррос
Сербский теннисист оценил игру второй ракетки мира в этом году.
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу Рафаэля Надаля на грунтовом турнире в Риме (Италия).
Читай также: Тим: Победить Надаля на грунте очень тяжело
“Надаль - фаворит Ролан Гаррос номер один. Без вариантов. Все остальные идут следом“, - цитирует серба официальный сайт АТР.
Напомним, Надаль победил Джоковича в финале турнира в Риме.
Ролан Гаррос стартует 26 мая.
Полная версия правил