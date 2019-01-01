Джокович: Надаль является фаворитом Ролан Гаррос

Сербский теннисист оценил игру второй ракетки мира в этом году.

Новак Джокович Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу Рафаэля Надаля на грунтовом турнире в Риме (Италия). Читай также: Тим: Победить Надаля на грунте очень тяжело “Надаль - фаворит Ролан Гаррос номер один. Без вариантов. Все остальные идут следом“, - цитирует серба официальный сайт АТР. Напомним, Надаль победил Джоковича в финале турнира в Риме. Ролан Гаррос стартует 26 мая.

Александра Колесникова