Ястремская: Я не смогла хорошо выступить в Риме из-за болезни

Третья ракетка Украины вышла во второй круг турнира в Страсбурге.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Полин Пармантье в первом круге грунтового турнира серии WTA International в Страсбурге (Франция).

“После поединка в Мадриде у меня поднялась температура и я заболела, поэтому и не смогла хорошо подготовиться к Риму. У меня все еще есть кашель, но я уже намного лучше себя чувствую.

Полин Парментье сыграла несколько хороших матчей на грунте в этом сезоне. Например, она выиграла у Элины Свитолиной в Мадриде.

Я играла с ней в прошлом году на харде, что было проще. У нее хорошая подача, она игрок хорошего уровня. Сегодня я играла лучше, но она тоже старалась. Это теннис“, - цитирует Даяну официальный сайт WTA.

Во втором раунде турнира Ястремская сыграет с австралийкой Самантой Стосур.