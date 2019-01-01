Надаль: Титулу в Риме я рад больше, чем победе над Джоковичем

Испанский теннисист доволен своей игрой в финале.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на турнире серии Мастерс 1000 в Риме.

“Для меня очень важен этот трофей. Рим - один из самых важных турниров года. Это значительная часть истории тенниса. Здорово снова выиграть здесь.

6:0 или 6:4 - мне все равно, как выигрывать. Это только статистика.

Я провел великолепный первый сет, у меня не было никаких ошибок. Агрессивно, со сменой направления. Это был онеобычно и, возможно, больше не повторится. Мне помогло, что я смог так провести первый сет на этом уровне, потому что он является важной частью матча.

Титулу я рад больше, чем победе над Новаком. А особенно счастлив, что финальный матч прошел на очень высоком уровне“, - цитирует испанца пресс-служба АТР.

Напомним, в финале Надаль обыграл Джоковича со счетом 6:0, 4:6, 6:1.