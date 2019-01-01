Cтаховский пробился во второй круг квалификации Ролан Гаррос

Соперник украинца снялся с турнира.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вышел во второй круг квалификации турнира Большого шлема Ролан Гаррос.

Стаховский на отказе соперника австралийца Джеймса Дакворта одержал победу в поединке.

Дакворта снялся в первом сете при счете 4:2.

Матч продолжался 30 минут.

За это время украинец не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трех брейк-поинтов.

Во втором квалификационном раунде Стаховский сыграет с победителем пары Владимир Игнатик - Маттео Донати.