Переключиться на мобильную версию

Cтаховский пробился во второй круг квалификации Ролан Гаррос

Комментариев: 0
Соперник украинца снялся с турнира.
Cергей Стаховский
Cергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вышел во второй круг квалификации турнира Большого шлема Ролан Гаррос.

Стаховский на отказе соперника австралийца Джеймса Дакворта одержал победу в поединке.

Дакворта снялся в первом сете при счете 4:2.

Матч продолжался 30 минут.

За это время украинец не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трех брейк-поинтов.

Во втором квалификационном раунде Стаховский сыграет с победителем пары Владимир Игнатик - Маттео Донати. 

Поделись:
Теги: теннис, Сергей Стаховский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь