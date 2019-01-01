Cтаховский пробился во второй круг квалификации Ролан Гаррос
Соперник украинца снялся с турнира.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вышел во второй круг квалификации турнира Большого шлема Ролан Гаррос.
Стаховский на отказе соперника австралийца Джеймса Дакворта одержал победу в поединке.
Дакворта снялся в первом сете при счете 4:2.
Матч продолжался 30 минут.
За это время украинец не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из трех брейк-поинтов.
Во втором квалификационном раунде Стаховский сыграет с победителем пары Владимир Игнатик - Маттео Донати.
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