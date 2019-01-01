Ястремская вышла во второй круг турнира в Страсбурге
Украинская теннисистка обыграла представительницу Франции.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась во второй круг грунтового турнира серии International в Страсбурге (Франция).
Украинка в двух сетах победила хозяйку соревнований Полин Парментье.
Страсбург. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Полин Парментье (Франция) – 6:2, 6:4
Во втором раунде Даяна встретится с австралийкой Самантой Стосур.
Напомним, что Ястремская вышла в основную сетку турнира через квалификацию.
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