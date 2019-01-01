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Ястремская вышла во второй круг турнира в Страсбурге

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Украинская теннисистка обыграла представительницу Франции.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась во второй круг грунтового турнира серии International в Страсбурге (Франция).

Украинка в двух сетах победила хозяйку соревнований Полин Парментье.

Страсбург. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Полин Парментье (Франция) – 6:2, 6:4

Во втором раунде Даяна встретится с австралийкой Самантой Стосур.

Напомним, что Ястремская вышла в основную сетку турнира через квалификацию.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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