Стаховский и Марченко узнали соперников по квалификации Ролан Гаррос

Сергей Стаховский и Илья Марченко попробуют пройти три круга квалификации.

Два украинских теннисиста Илья Марченко и Сергей Стаховский заявились в квалификацию на второй в сезоне турнир Большого Шлема – Ролан Гаррос.

По результатам жеребьевки в первом круге первой ракетке Украины придется сыграть против Джеймса Дакворта из Австралии, который занимает 153-ю строчку в мировом рейтинге.

Марченко достался более слабый соперник - Артур де Гриф из Бельгии, занимающий 225-е место в рейтинге ATP.