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Стаховский и Марченко узнали соперников по квалификации Ролан Гаррос

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Сергей Стаховский и Илья Марченко попробуют пройти три круга квалификации.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский

Два украинских теннисиста Илья Марченко и Сергей Стаховский заявились в квалификацию на второй в сезоне турнир Большого Шлема – Ролан Гаррос.

По результатам жеребьевки в первом круге первой ракетке Украины придется сыграть против  Джеймса Дакворта из Австралии, который занимает 153-ю строчку в мировом рейтинге.

Марченко достался более слабый соперник - Артур де Гриф из Бельгии, занимающий 225-е место в рейтинге ATP.

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Теги: Сергей Стаховский, Илья Марченко, теннис
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