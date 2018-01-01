Костюк пробилась в основную сетку турнира в Страсбурге

Марта Костюк обыграла в финале квалификации румынскую теннисистку.

Украинка Марта Костюк выступит в основной сетке грунтового турнира категории WTA International в Страсбурге.

В финальном поединке квалификации наша теннисистка обыграла румынку Жаклин Кристиан, для чего ей хватило двух сетов.

Страсбург. Финал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:1, 6:2

В основной сетке турнира Костюк может встретиться с Анной Каролиной Шмидловой, Чжан Шуай или двумя квалифаерами.