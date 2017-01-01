Плишкова - обладательница титула в Риме

Каролина Плишкова в двух сетах обыграла Йоханну Конту.

Седьмая ракетка мира Каролина Плишкова выиграла турнир в Риме. В финальном матче чешская спортсменка одолела соперницу из Великобритании Йоханну Конту. Для победы Плишковой хватило двух сетов.

Рим. Финал

Каролина Плишкова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4

Победа в Открытом чемпионате Италии стала первой в этом турнире для чешки и позволит ей подняться в топ-3 мирового рейтинга впервые с октября 2017 года.

Напомним, что Элина Свитолина, которая два года подряд выигрывала турнир в Риме, в этом году вылетела в первом круге соревнований и впервые за два года опустится ниже топ-8.