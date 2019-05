Федерер назвал причину своего завершения турнира в Риме

Вторая ракетка мира Роджер Федерер рассказал, почему он решил завершить свои выступления на турнире серии Мастерс-1000 в Риме.

“Сегодня утром мне пришлось принять серьезное решение о том, чтобы завершить выступление на Italian Open, потому что моя физическая готовность далека от идеала.

Поддержка болельщиков и энергия толпы во время матчей вчера напомнила мне, почему я все еще участвую в турнирах ATP“, - написал Федерер в своем Twitter.

I had to take the tough decision this morning to pull out of the Italian Open as I am not feeling 100% physically. The fan reaction and crowd energy during my matches yesterday remind me exactly why I am still competing on the ATP Tour. Mazie Grille! 🙃

A presto!👏🇮🇹💯🙌 #Roma